Ausblick: Iriso Electronics vermeldet Zahlen zum jüngsten Quartal

Iriso Electronics wird am 08.05.2026 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlichen, das zum 31.03.2026 abgelaufen ist.

1 Analyst schätzt, dass Iriso Electronics für das jüngste Quartal einen Gewinn je Aktie von 44,61 JPY vermelden wird. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von -9,390 JPY je Aktie erwirtschaftet.

Den Umsatz betreffend erwarten 4 Analysten einen Zuwachs von 2,92 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal. Hier liegen die Erwartungen bei durchschnittlich 14,58 Milliarden JPY gegenüber 14,16 Milliarden JPY im Vorjahrszeitraum.

Die Erwartungen von 6 Analysten für das zu Ende gegangene Fiskaljahr gehen von einem durchschnittlichen Gewinn von 215,13 JPY je Aktie aus. Ein Fiskaljahr zuvor waren 118,25 JPY je Aktie erlöst worden. Beim Umsatz rechnen 6 Analysten für das jüngst abgelaufene Fiskaljahr im Schnitt mit insgesamt 60,69 Milliarden JPY, gegenüber 56,33 Milliarden JPY im Fiskalvorjahr.

Redaktion finanzen.at