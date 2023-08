Ausblick: Iron Mountain präsentiert Quartalsergebnisse

Iron Mountain lässt sich am 03.08.2023 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wird Iron Mountain die Bilanz zum am 30.06.2023 beendeten Jahresviertel offenlegen.

Die Prognosen von 6 Analysten erwarten beim Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal im Durchschnitt 0,334 USD. Dies würde einer Verringerung von 27,39 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal entsprechen, in welchem Iron Mountain 0,460 USD je Aktie vermeldete.

Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum soll Iron Mountain in dem im Juni abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 4,93 Prozent verbucht haben. Den Umsatz sehen 6 Analysten durchschnittlich bei 1,35 Milliarden USD im Vergleich zu 1,29 Milliarden USD im Vorjahresquartal.

Für das laufende Fiskaljahr erwarten 7 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 1,59 USD, wohingegen im Vorjahr noch 1,79 USD vermeldet worden waren. Auf der Umsatzseite schätzen 7 Analysten im Schnitt, dass im laufenden Fiskaljahr insgesamt 5,53 Milliarden USD erwirtschaftet werden sollen, während es ein Jahr zuvor noch 5,10 Milliarden USD waren.

Redaktion finanzen.at