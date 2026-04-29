Iron Mountain Aktie

Iron Mountain für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A14MS9 / ISIN: US46284V1017

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29.04.2026 07:01:06

Ausblick: Iron Mountain verkündet Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel

Iron Mountain wird am 30.04.2026 das Zahlenwerk zum am 31.03.2026 abgelaufenen Jahresviertel vorstellen.

7 Analysten erwarten im Schnitt ein Ergebnis je Aktie von 0,501 USD. Das entspräche einem Zuwachs von 902,00 Prozent im Vergleich zum Vorjahr, als 0,050 USD erwirtschaftet wurden.

Den Umsatz betreffend erwarten 9 Analysten einen Zuwachs von 16,90 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal. Hier liegen die Erwartungen bei durchschnittlich 1,86 Milliarden USD gegenüber 1,59 Milliarden USD im Vorjahrszeitraum.

Beim Ausblick auf das Fiskaljahr belaufen sich die Schätzungen von 7 Analysten im Schnitt auf einen Gewinn je Aktie von 2,25 USD, gegenüber 0,490 USD je Aktie im Vorjahr. Auf der Umsatzseite prognostizieren 10 Analysten im Durchschnitt 7,75 Milliarden USD, nachdem im Vorjahr 6,90 Milliarden USD generiert worden waren.

Redaktion finanzen.at

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