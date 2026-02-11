Ausblick: Iron Mountain vermeldet Zahlen zum jüngsten Quartal

Iron Mountain lädt am 12.02.2026 zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und wird dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlichen, das am 31.12.2025 endete.

Die Prognosen von 6 Analysten für das im vergangenen Jahresviertel erwirtschaftete EPS belaufen sich auf durchschnittlich 0,588 USD je Aktie gegenüber 0,350 USD je Aktie im Vorjahresquartal.

Im abgelaufenen Quartal soll Iron Mountain nach den Prognosen von 9 Analysten 1,81 Milliarden USD umgesetzt haben. Das entspricht einer Steigerung um 14,28 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 1,58 Milliarden USD umgesetzt worden.

Der Ausblick von 7 Analysten auf das beendete Fiskaljahr beläuft sich im Durchschnitt auf einen Gewinn je Aktie von 2,00 USD. Im entsprechend vorherigen Fiskaljahr hatte das Unternehmen einen Gewinn je Aktie von 0,610 USD vermelden können. Auf der Umsatzseite belaufen sich die Erwartungen von 10 Analysten auf durchschnittlich 6,86 Milliarden USD, nachdem im Fiskaljahr zuvor 6,15 Milliarden USD in den Büchern standen.

Redaktion finanzen.at