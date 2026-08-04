Ausblick: Iron Mountain zieht Bilanz zum jüngsten Jahresviertel

Iron Mountain wird sich am 05.08.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.06.2026 beendeten Quartals äußern.

7 Analysten schätzen, dass Iron Mountain für das jüngste Quartal im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 0,543 USD vermelden wird. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von -0,150 USD je Aktie erwirtschaftet.

Den Umsatz betreffend erwarten 9 Analysten einen Zuwachs von 14,99 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal. Hier liegen die Erwartungen bei durchschnittlich 1,97 Milliarden USD gegenüber 1,71 Milliarden USD im Vorjahrszeitraum.

Die Erwartungen von 7 Analysten für das laufende Fiskaljahr gehen von einem durchschnittlichen Gewinn von 2,37 USD je Aktie aus. Ein Jahr zuvor waren 0,490 USD je Aktie erlöst worden. Beim Umsatz rechnen 10 Analysten für das aktuelle Fiskaljahr im Schnitt mit insgesamt 7,92 Milliarden USD, gegenüber 6,90 Milliarden USD im Vorjahreszeitraum.

Redaktion finanzen.at