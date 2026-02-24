Ausblick: Ironwood Pharmaceuticals A legt Quartalsergebnis vor

Ironwood Pharmaceuticals A gibt am 25.02.2026 die Zahlen für das am 31.12.2025 abgelaufene Quartal bekannt.

Im Durchschnitt erwarten 2 Analysten einen Quartalsverlust je Aktie von -0,065 USD. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen noch einen Gewinn von 0,020 USD je Aktie vermeldet.

Die Schätzungen von 3 Analysten bezüglich des Umsatzes für das abgelaufene Quartal belaufen sich durchschnittlich auf 50,9 Millionen USD – ein Minus von 43,77 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Ironwood Pharmaceuticals A 90,6 Millionen USD erwirtschaften konnte.

Die Schätzungen von 3 Analysten für das abgelaufene Fiskaljahr belaufen sich im Durchschnitt auf einen Gewinn je Aktie von 0,117 USD. Im Zeitraum des vorangegangenen Fiskaljahres hatte das Unternehmen einen Gewinn je Aktie von 0,010 USD einfahren können. Beim Umsatz gehen 4 Analysten von durchschnittlich 299,1 Millionen USD aus, nachdem im Zeitraum zuvor 351,4 Millionen USD erwirtschaftet worden waren.

