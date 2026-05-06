Ironwood Pharmaceutical a Aktie
WKN DE: A0X789 / ISIN: US46333X1081
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06.05.2026 07:01:06
Ausblick: Ironwood Pharmaceuticals A legt Zahlen zum jüngsten Quartal vor
Ironwood Pharmaceuticals A wird am 07.05.2026 die Bilanz zum am 31.03.2026 abgelaufenen Quartal präsentieren.
Im Schnitt gehen 3 Analysten von einem Gewinn von 0,247 USD je Aktie aus. Im Vorjahresviertel waren -0,230 USD je Aktie erzielt worden.
Beim Umsatz erwarten insgesamt 4 Analysten eine Steigerung von durchschnittlich 123,89 Prozent auf 92,1 Millionen USD. Im Vorjahresviertel hatte Ironwood Pharmaceuticals A noch 41,1 Millionen USD umgesetzt.
Für das Fiskaljahr prognostizieren 3 Analysten im Durchschnitt einen Gewinn je Aktie von 1,33 USD, gegenüber 0,150 im Vorjahreszeitraum. Der Umsatz wird von 4 Analysten durchschnittlich auf 458,6 Millionen USD geschätzt, nachdem im Vorjahr 296,2 Millionen USD erwirtschaftet wurden.
Redaktion finanzen.at
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