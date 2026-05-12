Ausblick: Isetan Mitsukoshi präsentiert Quartalsergebnisse

Isetan Mitsukoshi wird am 13.05.2026 die Geschäftsergebnisse zum am 31.03.2026 abgelaufenen Quartal offenlegen.

Die Schätzung von 1 Analyst geht von einem EPS von 39,19 JPY je Aktie aus. Im Vorjahresviertel hatte Isetan Mitsukoshi 17,56 JPY je Aktie eingenommen.

Auf der Umsatzseite soll Isetan Mitsukoshi 5 Analysten zufolge im vergangenen Quartal im Schnitt 144,68 Milliarden JPY verbucht haben. Das würde einer Umsatzsteigerung von 4,79 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis entsprechen. Damals hatte Isetan Mitsukoshi 138,07 Milliarden JPY umsetzen können.

Für das abgelaufene Fiskaljahr prognostizieren 11 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 181,03 JPY, gegenüber 142,42 im entsprechenden vorherigen Zeitraum. Der Umsatz wird von 11 Analysten auf durchschnittlich 552,14 Milliarden JPY geschätzt, nachdem im Fiskalvorjahr 555,52 Milliarden JPY generiert wurden.

Redaktion finanzen.at