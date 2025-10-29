Ausblick: Islandsbanki hf (new) Registered gibt Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt

Islandsbanki hf (new) Registered lädt am 30.10.2025 zur Finanzkonferenz und wird dort die Zahlen zum am 30.09.2025 abgelaufenen Jahresviertel vorlegen.

Die Prognose von 1 Analyst beläuft sich für das jüngste Jahresviertel auf ein EPS von 2,89 ISK je Aktie. Ein Jahr zuvor hatte bei Islandsbanki hf (new) Registered noch ein Gewinn pro Aktie von 3,80 ISK in den Büchern gestanden.

In Sachen Umsatz geht 1 Analyst für das vergangene Quartal von 16,39 Milliarden ISK aus – eine Minderung von 59,37 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel. Damals hatte Islandsbanki hf (new) Registered einen Umsatz von 40,34 Milliarden ISK eingefahren.

Mit Blick auf das laufende Fiskaljahr geht 1 Analyst von einem Gewinn je Aktie von 11,67 ISK aus, während im Vorjahreszeitraum 12,53 ISK vermeldet worden waren. Beim Umsatz geht 1 Analyst davon aus, dass im laufenden Fiskaljahr insgesamt 65,60 Milliarden ISK in den Büchern stehen werden, gegenüber 161,05 Milliarden ISK im Vorjahr.

Redaktion finanzen.at