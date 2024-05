Ausblick: Islandsbanki hf (new) Registered legt Quartalsergebnis vor

Islandsbanki hf (new) Registered lädt am 02.05.2024 zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und wird dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlichen, das am 31.03.2024 endete.

Im Schnitt geht 1 Analyst von einem Gewinn von 2,77 ISK je Aktie aus. Im Vorjahresviertel waren 3,11 ISK je Aktie erzielt worden.

1 Analyst geht beim Umsatz von 15,49 Milliarden ISK – das würde einem Abschlag von 57,46 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum entsprechen. Damals waren 36,41 Milliarden ISK erwirtschaftet worden.

Für das aktuelle Fiskaljahr prognostizieren 3 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 11,58 ISK, gegenüber 12,34 im Vorjahr. Der Umsatz wird von 2 Analysten auf durchschnittlich 62,88 Milliarden ISK geschätzt, nachdem im Vorjahr 156,10 Milliarden ISK generiert wurden.

Redaktion finanzen.at