Ausblick: Islandsbanki hf (new) Registered präsentiert das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel
Islandsbanki hf (new) Registered lässt sich am 12.02.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wird Islandsbanki hf (new) Registered die Bilanz zum am 31.12.2025 beendeten Jahresviertel offenlegen.
Der Gewinn je Aktie dürfte sich laut 1 Analyst für das vergangene Quartal auf 2,57 ISK je Aktie belaufen. Im Vorjahresviertel hatte Islandsbanki hf (new) Registered 3,34 ISK je Aktie erwirtschaftet.
1 Analyst erwartet auf der Umsatzseite eine Verringerung um 55,38 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz von 35,74 Milliarden ISK. Dementsprechend geht der Experte bei Islandsbanki hf (new) Registered für das abgelaufene Quartal von einem Umsatz von 15,95 Milliarden ISK aus.
1 Analyst gibt für das beendete Fiskaljahr eine Schätzung von 11,67 ISK je Aktie aus, das wäre mit Blick auf das entsprechende Fiskaljahr davor ein Verlust. Damals waren 12,53 ISK je Aktie erwirtschaftet worden. Beim Umsatz geht 1 Analyst für das jüngst abgelaufene Fiskaljahr von insgesamt 65,60 Milliarden ISK, gegenüber 161,05 Milliarden ISK im entsprechenden Zeitraum zuvor, aus.
Redaktion finanzen.at
