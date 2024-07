Ausblick: Islandsbanki hf (new) Registered zieht Bilanz zum abgelaufenen Quartal

Islandsbanki hf (new) Registered wird am 25.07.2024 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.06.2024 – vorstellen.

Die Schätzung von 1 Analyst beläuft sich beim EPS auf 2,62 ISK je Aktie. Im Vorjahresquartal hatten noch 3,08 ISK je Aktie in den Büchern gestanden.

Das vergangene Quartal soll Islandsbanki hf (new) Registered mit einem Umsatz von insgesamt 16,00 Milliarden ISK abgeschlossen haben – das erwartet 1 Analyst. Demnach hätte das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 39,37 Milliarden ISK erwirtschaftet worden waren, um 59,37 Prozent verringert.

Beim Ausblick auf das Fiskaljahr gehen 3 Analysten im Schnitt von einem Gewinn je Aktie von 11,60 ISK aus. Im Vorjahr waren 12,34 ISK je Aktie erlöst worden. Auf der Umsatzseite erwarten 2 Analysten im Durchschnitt 64,31 Milliarden ISK, nachdem im Vorjahr 156,10 Milliarden ISK in den Büchern gestanden hatten.

Redaktion finanzen.at