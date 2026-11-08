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WKN DE: A3D1ZE / ISIN: US46501C1009

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08.11.2026 07:01:06

Ausblick: Ispire Technology legt Zahlen zum jüngsten Quartal vor

Ispire Technology wird am 09.11.2026 die Bücher zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel öffnen.

Die Schätzungen von 2 Analysten gehen beim Ergebnis je Aktie von durchschnittlich -0,030 USD aus. Damit hätte sich das EPS im Verhältnis zum Vorjahresergebnis um 50,0 Prozent erhöht. Damals waren -0,060 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

Auf der Umsatzseite erwarten 2 Analysten ein Minus von 8,34 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Durchschnittlich prognostizieren die Experten einen Umsatz von 27,8 Millionen USD. Im Vorjahreszeitraum waren noch 30,4 Millionen USD in den Büchern gestanden.

In Bezug auf das laufende Fiskaljahr haben 2 Analysten ihre Schätzungen abgegeben. Durchschnittlich erwarten die Experten einen Verlust von -0,090 USD je Aktie. Ein Jahr zuvor waren hier -0,580 USD je Aktie vermeldet worden. Beim Umsatz gehen 2 Analysten im Schnitt von insgesamt 111,5 Millionen USD aus im Gegensatz zu 96,0 Millionen USD Jahresumsatz im Vorjahr.

Redaktion Finanzen.net

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