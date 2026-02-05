Ispire Technology Aktie

WKN DE: A3D1ZE / ISIN: US46501C1009

05.02.2026 07:01:06

Ausblick: Ispire Technology öffnet die Bücher zum abgelaufenen Quartal

Ispire Technology wird am 06.02.2026 die Geschäftsergebnisse zum am 31.12.2025 abgelaufenen Quartal offenlegen.

1 Analyst geht von einem Verlust je Aktie von -0,010 USD aus. Im Vorjahresquartal waren -0,140 USD je Aktie erwirtschaftet worden.

1 Analyst geht beim Umsatz von 32,8 Millionen USD – das würde einem Abschlag von 21,59 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum entsprechen. Damals waren 41,8 Millionen USD erwirtschaftet worden.

Für das Fiskaljahr prognostiziert 1 Analyst einen Verlust je Aktie von -0,080 USD, gegenüber -0,690 im Vorjahreszeitraum. Der Umsatz wird von 1 Analyst auf 139,5 Millionen USD geschätzt, nachdem im Vorjahr 127,5 Millionen USD erwirtschaftet wurden.

Redaktion finanzen.at

