Ispire Technology Aktie
WKN DE: A3D1ZE / ISIN: US46501C1009
|
15.09.2026 07:01:06
Ausblick: Ispire Technology vermeldet Zahlen zum jüngsten Quartal
Ispire Technology äußert sich am 16.09.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.06.2026 abgelaufenen Quartals.
Der Gewinn je Aktie dürfte sich laut 2 Analysten für das vergangene Quartal auf durchschnittlich 0,010 USD je Aktie belaufen. Im Vorjahresviertel hatte Ispire Technology -0,260 USD je Aktie erwirtschaftet.
Den Umsatz betreffend erwarten 2 Analysten einen Zuwachs von 5,96 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal. Hier liegen die Erwartungen bei durchschnittlich 21,3 Millionen USD gegenüber 20,1 Millionen USD im Vorjahrszeitraum.
Mit Blick auf das abgelaufene Fiskaljahr wird von 2 Analysten im Schnitt ein Verlust je Aktie von -0,130 USD prognostiziert. Ein Fiskaljahr zuvor waren es -0,690 USD je Aktie gewesen. Beim Umsatz schätzen 2 Analysten im Schnitt, dass im jüngst beendeten Fiskaljahr insgesamt 90,7 Millionen USD umgesetzt werden sollen, gegenüber 127,5 Millionen USD im Zeitraum des vorigen Fiskaljahres.
Redaktion finanzen.at
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Ispire Technology Inc Registered Shs
|
07:01
|Ausblick: Ispire Technology vermeldet Zahlen zum jüngsten Quartal (finanzen.net)
|
06.05.26
|Ausblick: Ispire Technology zieht Bilanz zum jüngsten Jahresviertel (finanzen.net)
Analysen zu Ispire Technology Inc Registered Shs
Aktien in diesem Artikel
|Ispire Technology Inc Registered Shs
|1,47
|-1,34%