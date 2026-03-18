Ausblick: Issuer Direct gewährt Anlegern Blick in die Bücher

Issuer Direct lädt am 19.03.2026 zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und wird dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlichen, das am 31.12.2025 endete.

Im Schnitt gehen 2 Analysten von einem Gewinn von 0,160 USD je Aktie aus. Im Vorjahresviertel waren -2,660 USD je Aktie erzielt worden.

Den Umsatz betreffend erwarten 2 Analysten einen Zuwachs von 0,17 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal. Hier liegen die Erwartungen bei durchschnittlich 5,8 Millionen USD gegenüber 5,8 Millionen USD im Vorjahrszeitraum.

Der Ausblick von 2 Analysten auf das beendete Fiskaljahr beläuft sich im Durchschnitt auf einen Gewinn je Aktie von 0,555 USD. Im entsprechend vorherigen Fiskaljahr hatte das Unternehmen einen Verlust je Aktie von -2,820 USD vermelden können. Auf der Umsatzseite belaufen sich die Erwartungen von 2 Analysten auf durchschnittlich 22,7 Millionen USD, nachdem im Fiskaljahr zuvor 23,1 Millionen USD in den Büchern standen.

Redaktion finanzen.at