Issuer Direct Aktie

Issuer Direct für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A1JNEX / ISIN: US46520M2044

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Times + Sales
Chartvergleich
Börsenplätze
Realtime Push
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>
10.08.2026 07:01:06

Ausblick: Issuer Direct stellt Zahlen zum jüngsten Quartal vor

Issuer Direct wird am 11.08.2026 die Bilanz zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal präsentieren.

2 Analysten schätzen, dass Issuer Direct für das jüngste Quartal im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 0,075 USD vermelden wird. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von -0,120 USD je Aktie erwirtschaftet.

2 Analysten gehen im Schnitt von einer Umsatzabschwächung um 1,96 Prozent auf 5,5 Millionen USD aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 5,6 Millionen USD in den Büchern gestanden.

Mit Blick auf das laufende Fiskaljahr gehen 2 Analysten im Schnitt von einem Gewinn je Aktie von 0,440 USD aus, während im Vorjahreszeitraum 1,11 USD vermeldet worden waren. Beim Umsatz gehen 2 Analysten im Schnitt davon aus, dass im laufenden Fiskaljahr insgesamt 22,4 Millionen USD in den Büchern stehen werden, gegenüber 22,6 Millionen USD im Vorjahr.

Redaktion finanzen.at

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Nachrichten zu Issuer Direct Corp.

mehr Nachrichten

Analysen zu Issuer Direct Corp.

mehr Analysen
Eintrag hinzufügen
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Es ist ein Fehler aufgetreten!

Newssuche

GO

Aktien in diesem Artikel

Issuer Direct Corp. 5,75 0,00% Issuer Direct Corp.

Letzte Top-Ranking Nachrichten

09.08.26 Bitcoin, Ether & Co. in der vergangenen Woche: Wochenbilanz der Kryptowährungen in KW 32
09.08.26 Gold, Öl & Co. in KW 32: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen
08.08.26 Diese Aktien empfehlen Experten zu kaufen
08.08.26 KW 32: So performten die DAX-Aktien in der vergangenen Woche
07.08.26 KW 32: Die Gewinner und Verlierer der ATX-Aktien in der vergangenen Woche

Börse aktuell - Live Ticker

ATX stabil -- DAX in Grün -- Asiens Börsen letztlich im Plus
Der heimische Aktienmarkt zeigt sich zum Wochenstart ohne große Impulse. Der deutsche Leitindex präsentiert sich freundlich. Die Börsen in Fernost verbuchen am Montag Gewinne.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

Kontakt - Impressum - Werbung - Barrierefreiheit

Sitemap - Datenschutz - Disclaimer - AGB - Privatsphäre-Einstellungen