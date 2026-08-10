Ausblick: Issuer Direct stellt Zahlen zum jüngsten Quartal vor

Issuer Direct wird am 11.08.2026 die Bilanz zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal präsentieren.

2 Analysten schätzen, dass Issuer Direct für das jüngste Quartal im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 0,075 USD vermelden wird. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von -0,120 USD je Aktie erwirtschaftet.

2 Analysten gehen im Schnitt von einer Umsatzabschwächung um 1,96 Prozent auf 5,5 Millionen USD aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 5,6 Millionen USD in den Büchern gestanden.

Mit Blick auf das laufende Fiskaljahr gehen 2 Analysten im Schnitt von einem Gewinn je Aktie von 0,440 USD aus, während im Vorjahreszeitraum 1,11 USD vermeldet worden waren. Beim Umsatz gehen 2 Analysten im Schnitt davon aus, dass im laufenden Fiskaljahr insgesamt 22,4 Millionen USD in den Büchern stehen werden, gegenüber 22,6 Millionen USD im Vorjahr.

Redaktion finanzen.at