Issuer Direct Aktie

Issuer Direct ab 0 Euro bei Finanzen invest ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A1JNEX / ISIN: US46520M2044

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Times + Sales
Chartvergleich
Börsenplätze
Realtime Push
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>
09.11.2026 07:01:06

Ausblick: Issuer Direct verkündet Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel

Issuer Direct wird am 10.11.2026 das Zahlenwerk zum am 30.09.2026 ausgelaufenen Quartal vorlegen.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich laut 2 Analysten für das vergangene Quartal auf durchschnittlich 0,120 USD je Aktie belaufen. Im Vorjahresviertel hatte Issuer Direct -0,010 USD je Aktie erwirtschaftet.

2 Analysten erwarten auf der Umsatzseite durchschnittlich eine Steigerung von 0,70 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz von 5,7 Millionen USD. Dementsprechend gehen die Experten bei Issuer Direct für das abgelaufene Quartal im Schnitt von einem Umsatz von 5,8 Millionen USD aus.

Beim Ausblick auf das Fiskaljahr belaufen sich die Schätzungen von 2 Analysten im Schnitt auf einen Gewinn je Aktie von 0,445 USD, gegenüber 1,11 USD je Aktie im Vorjahr. Auf der Umsatzseite prognostizieren 2 Analysten im Durchschnitt 22,6 Millionen USD, nachdem im Vorjahr 22,6 Millionen USD generiert worden waren.

Redaktion Finanzen.net

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Nachrichten zu Issuer Direct Corp.

mehr Nachrichten

Analysen zu Issuer Direct Corp.

mehr Analysen
Eintrag hinzufügen
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Es ist ein Fehler aufgetreten!

Newssuche

GO

Aktien in diesem Artikel

Issuer Direct Corp. 3,00 -0,66% Issuer Direct Corp.

Letzte Top-Ranking Nachrichten

08.11.26 Bitcoin, Ether & Co. in der vergangenen Woche: Wochenbilanz der Kryptowährungen in KW 45
08.11.26 Gold, Öl & Co. in KW 45: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen
07.11.26 Diese Aktien empfehlen Experten zu kaufen
07.11.26 KW 45: So performten die DAX-Aktien in der vergangenen Woche
06.11.26 KW 45: Die Gewinner und Verlierer der ATX-Aktien in der vergangenen Woche

Börse aktuell - Live Ticker

ATX und DAX schwächer erwartet -- Asiens Börsen in Grün
Der heimische sowie der deutsche Aktienmarkt geben zum Wochenstart voraussichtlich nach. Die Börsen in Asien legen am Montag zu.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

Kontakt - Impressum - Werbung - Barrierefreiheit

Sitemap - Datenschutz - Disclaimer - AGB - Privatsphäre-Einstellungen