Ausblick: Issuer Direct vermeldet Zahlen zum jüngsten Quartal

Issuer Direct stellt am 12.05.2026 die jüngste Quartalsbilanz zum am 31.03.2026 abgelaufenen Quartal vor.

In Sachen EPS gehen 2 Analysten von einem durchschnittlichen Gewinn von 0,135 USD je Aktie aus. Im vergangenen Jahr hatte Issuer Direct noch 1,40 USD je Aktie eingenommen.

Das vergangene Quartal soll Issuer Direct im Schnitt mit einem Umsatz von insgesamt 5,7 Millionen USD abgeschlossen haben – das erwarten 2 Analysten im Durchschnitt. Demnach hätte das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 5,5 Millionen USD erwirtschaftet worden waren, um 4,74 Prozent gesteigert.

Die Erwartungen von 2 Analysten für das laufende Fiskaljahr belaufen sich auf einen durchschnittlichen Gewinn von 0,715 USD je Aktie. Ein Jahr zuvor waren 1,11 USD je Aktie erlöst worden. Für den Umsatz rechnen 2 Analysten im Schnitt für das aktuelle Fiskaljahr mit insgesamt 23,8 Millionen USD, gegenüber 22,6 Millionen USD im Vorjahr.

Redaktion finanzen.at