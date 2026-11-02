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02.11.2026 07:01:06

Ausblick: iStar legt die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor

iStar wird am 03.11.2026 das Zahlenwerk zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel vorstellen.

Die Schätzungen von 7 Analysten gehen durchschnittlich von einem EPS von 0,429 USD je Aktie aus. Im Vorjahresviertel hatte iStar 0,410 USD je Aktie eingenommen.

6 Analysten erwarten im Schnitt einen Umsatz von 117,4 Millionen USD – das wäre ein Zuwachs von 21,24 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 96,8 Millionen USD umgesetzt worden waren.

In Bezug auf das laufende Fiskaljahr haben 7 Analysten ihre Schätzungen abgegeben. Durchschnittlich erwarten die Experten einen Gewinn von 1,62 USD je Aktie. Ein Jahr zuvor waren hier 1,59 USD je Aktie vermeldet worden. Beim Umsatz gehen 8 Analysten im Schnitt von insgesamt 452,8 Millionen USD aus im Gegensatz zu 387,3 Millionen USD Jahresumsatz im Vorjahr.

Redaktion Finanzen.net

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