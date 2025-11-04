Ausblick: iStar mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal

iStar stellt am 05.11.2025 bei der vierteljährlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum jüngsten Quartal vor.

Die Schätzungen von 7 Analysten gehen beim Ergebnis je Aktie von durchschnittlich 0,392 USD aus. Damit hätte sich das EPS im Verhältnis zum Vorjahresergebnis um 45,19 Prozent erhöht. Damals waren 0,270 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

Beim Umsatz gehen 7 Analysten von einem Zuwachs von 1,17 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal aus. Hier liegen die Prognosen bei durchschnittlich 93,6 Millionen USD gegenüber 92,5 Millionen USD im Vorjahrszeitraum.

Für das aktuelle Fiskaljahr prognostizieren 7 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 1,60 USD, gegenüber 1,48 im Vorjahr. Der Umsatz wird von 9 Analysten auf durchschnittlich 376,2 Millionen USD geschätzt, nachdem im Vorjahr 371,6 Millionen USD generiert wurden.

Redaktion finanzen.at