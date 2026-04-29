Ausblick: iStar stellt Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor

iStar wird am 30.04.2026 die Geschäftsergebnisse zum am 31.03.2026 abgelaufenen Quartal offenlegen.

7 Analysten prognostizieren im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 0,436 USD gegenüber 0,410 USD im Vorjahresquartal.

Im abgelaufenen Quartal soll iStar nach den Prognosen von 7 Analysten im Schnitt 96,5 Millionen USD umgesetzt haben. Das entspricht einem Abschlag von 5,95 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 102,6 Millionen USD umgesetzt worden.

Für das laufende Fiskaljahr erwarten 7 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 1,71 USD, wohingegen im Vorjahr noch 1,59 USD vermeldet worden waren. Auf der Umsatzseite schätzen 9 Analysten im Schnitt, dass im laufenden Fiskaljahr insgesamt 393,6 Millionen USD erwirtschaftet werden sollen, während es ein Jahr zuvor noch 387,3 Millionen USD waren.

Redaktion finanzen.at