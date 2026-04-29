iStar Aktie
WKN DE: A3D6RL / ISIN: US78646V1070
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29.04.2026 07:01:06
Ausblick: iStar stellt Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor
iStar wird am 30.04.2026 die Geschäftsergebnisse zum am 31.03.2026 abgelaufenen Quartal offenlegen.
7 Analysten prognostizieren im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 0,436 USD gegenüber 0,410 USD im Vorjahresquartal.
Im abgelaufenen Quartal soll iStar nach den Prognosen von 7 Analysten im Schnitt 96,5 Millionen USD umgesetzt haben. Das entspricht einem Abschlag von 5,95 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 102,6 Millionen USD umgesetzt worden.
Für das laufende Fiskaljahr erwarten 7 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 1,71 USD, wohingegen im Vorjahr noch 1,59 USD vermeldet worden waren. Auf der Umsatzseite schätzen 9 Analysten im Schnitt, dass im laufenden Fiskaljahr insgesamt 393,6 Millionen USD erwirtschaftet werden sollen, während es ein Jahr zuvor noch 387,3 Millionen USD waren.
Redaktion finanzen.at
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