Ausblick: iStar veröffentlicht Zahlen zum vergangenen Quartal

iStar lässt sich am 11.02.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wird iStar die Bilanz zum am 31.12.2025 beendeten Jahresviertel offenlegen.

7 Analysten erwarten beim EPS im Schnitt einen Gewinn von 0,411 USD je Aktie. Ein Jahr zuvor waren 0,360 USD je Aktie erzielt worden.

Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum soll iStar in dem im Dezember abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 2,37 Prozent verbucht haben. Den Umsatz sehen 7 Analysten durchschnittlich bei 95,0 Millionen USD im Vergleich zu 92,8 Millionen USD im Vorjahresquartal.

Die Schätzungen von 7 Analysten für das abgelaufene Fiskaljahr belaufen sich im Durchschnitt auf einen Gewinn je Aktie von 1,64 USD. Im Zeitraum des vorangegangenen Fiskaljahres hatte das Unternehmen einen Gewinn je Aktie von 1,48 USD einfahren können. Beim Umsatz gehen 9 Analysten von durchschnittlich 377,7 Millionen USD aus, nachdem im Zeitraum zuvor 371,6 Millionen USD erwirtschaftet worden waren.

Redaktion finanzen.at