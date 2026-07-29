Ausblick: iStar zieht Bilanz zum jüngsten Jahresviertel

iStar wird am 30.07.2026 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.06.2026 – vorstellen.

7 Analysten schätzen im Schnitt, dass iStar im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 0,416 USD je Aktie erwirtschaftet hat. Im Vorjahresviertel waren es noch 0,390 USD je Aktie gewesen.

Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum soll iStar in dem im Juni abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 17,26 Prozent verbucht haben. Den Umsatz sehen 7 Analysten durchschnittlich bei 110,8 Millionen USD im Vergleich zu 94,5 Millionen USD im Vorjahresquartal.

In Bezug auf das laufende Fiskaljahr haben 7 Analysten ihre Schätzungen abgegeben. Durchschnittlich erwarten die Experten einen Gewinn von 1,65 USD je Aktie. Ein Jahr zuvor waren hier 1,59 USD je Aktie vermeldet worden. Beim Umsatz gehen 9 Analysten im Schnitt von insgesamt 443,8 Millionen USD aus im Gegensatz zu 387,3 Millionen USD Jahresumsatz im Vorjahr.

Redaktion finanzen.at