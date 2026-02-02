IT Holdings Aktie

IT Holdings für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A0NFRJ / ISIN: JP3104890003

02.02.2026 07:01:06

Ausblick: IT zieht Bilanz zum abgelaufenen Quartal

IT wird am 03.02.2026 die Bücher zum am 31.12.2025 abgelaufenen Jahresviertel öffnen.

Die Prognose von 1 Analyst erwartet beim Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal 59,54 JPY. Dies würde einem Zuwachs von 1,45 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal entsprechen, in welchem IT 58,69 JPY je Aktie vermeldete.

5 Analysten gehen im Schnitt von einer Umsatzsteigerung von 3,67 Prozent auf 146,17 Milliarden JPY aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 141,00 Milliarden JPY in den Büchern gestanden.

Mit Blick auf das laufende Fiskaljahr erwarten 12 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 230,27 JPY, während im vorherigen Jahr noch 215,00 JPY erwirtschaftet worden waren. In Bezug auf den Umsatz gehen 12 Analysten im Schnitt davon aus, dass im laufenden Fiskaljahr insgesamt 594,21 Milliarden JPY umgesetzt werden, während es im Vorjahr noch 571,69 Milliarden JPY waren.

Redaktion finanzen.at

Aktien in diesem Artikel

IT Holdings Corp 23,60 -4,07% IT Holdings Corp

