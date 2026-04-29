ITAB Shop Concept AB Registered Shs Aktie
WKN DE: A3CMUN / ISIN: SE0015962097
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29.04.2026 07:01:06
Ausblick: ITAB Shop Concept Registered mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal
ITAB Shop Concept Registered gibt am 30.04.2026 die Zahlen für das am 31.03.2026 abgelaufene Quartal bekannt.
4 Analysten erwarten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 0,247 SEK. Im Vorjahresquartal waren 0,140 SEK je Aktie in den Büchern gestanden.
Auf der Umsatzseite prognostizieren 4 Analysten ein Plus von 11,40 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal. Im Durchschnitt erwarten die Analysten einen Umsatz von 3,14 Milliarden SEK. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 2,82 Milliarden SEK umgesetzt.
Für das Fiskaljahr erwarten 4 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 1,60 SEK im Vergleich zu 0,510 SEK im Vorjahreszeitraum. Den Umsatz taxieren 4 Analysten durchschnittlich bei 13,02 Milliarden SEK, gegenüber 12,78 Milliarden SEK ein Jahr zuvor.
Redaktion finanzen.at
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