Ausblick: ITAB Shop Concept Registered stellt das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor

ITAB Shop Concept Registered lädt am 10.02.2026 zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und wird dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlichen, das am 31.12.2025 endete.

4 Analysten erwarten im Schnitt ein Ergebnis je Aktie von 0,376 SEK. Das entspräche einem Zuwachs von 29,66 Prozent im Vergleich zum Vorjahr, als 0,290 SEK erwirtschaftet wurden.

Beim Umsatz erwarten insgesamt 4 Analysten eine Steigerung von durchschnittlich 101,59 Prozent auf 3,57 Milliarden SEK. Im Vorjahresviertel hatte ITAB Shop Concept Registered noch 1,77 Milliarden SEK umgesetzt.

Für das beendete Fiskaljahr erwarten 4 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 1,18 SEK, wohingegen im entsprechenden fiskalischen Vorjahr noch 1,38 SEK vermeldet worden waren. Auf der Umsatzseite schätzen 4 Analysten im Schnitt, dass im abgelaufenen Fiskaljahr insgesamt 12,93 Milliarden SEK erwirtschaftet werden sollen, während es ein Fiskaljahr zuvor noch 6,59 Milliarden SEK waren.

Redaktion finanzen.at