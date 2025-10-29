Ausblick: ITAB Shop Concept Registered stellt Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor

ITAB Shop Concept Registered wird am 30.10.2025 die Bilanz zum am 30.09.2025 abgelaufenen Quartal präsentieren.

2 Analysten erwarten beim EPS im Schnitt einen Gewinn von 0,344 SEK je Aktie. Ein Jahr zuvor waren 0,190 SEK je Aktie erzielt worden.

Auf der Umsatzseite erwarten 2 Analysten ein Plus von 116,66 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Durchschnittlich prognostizieren die Experten einen Umsatz von 3,36 Milliarden SEK. Im Vorjahreszeitraum waren noch 1,55 Milliarden SEK in den Büchern gestanden.

Für das aktuelle Fiskaljahr prognostizieren 4 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 1,39 SEK, gegenüber 1,38 im Vorjahr. Der Umsatz wird von 4 Analysten auf durchschnittlich 12,97 Milliarden SEK geschätzt, nachdem im Vorjahr 6,59 Milliarden SEK generiert wurden.

Redaktion finanzen.at