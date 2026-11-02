ITAB Shop Concept AB Registered Shs Aktie

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WKN DE: A3CMUN / ISIN: SE0015962097

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02.11.2026 07:01:06

Ausblick: ITAB Shop Concept Registered verkündet Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel

ITAB Shop Concept Registered wird am 03.11.2026 die Bücher zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel öffnen.

3 Analysten prognostizieren im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 0,233 SEK gegenüber 0,360 SEK im Vorjahresquartal.

3 Analysten gehen im Schnitt beim Umsatz von 3,27 Milliarden SEK – das würde einem Abschlag von 0,76 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum entsprechen. Damals waren 3,30 Milliarden SEK erwirtschaftet worden.

Die Prognosen von 3 Analysten für das laufende Fiskaljahr belaufen sich auf einen durchschnittlichen Gewinn je Aktie von 1,33 SEK, gegenüber 0,510 SEK je Aktie im Vorjahr. Beim Jahresumsatz erwarten 3 Analysten durchschnittlich 12,97 Milliarden SEK im Vergleich zu 12,78 Milliarden SEK im vorherigen Jahr.

Redaktion Finanzen.net

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