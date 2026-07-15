Ausblick: ITAB Shop Concept Registered zieht Bilanz zum abgelaufenen Quartal

ITAB Shop Concept Registered gibt am 16.07.2026 die Zahlen für das am 30.06.2026 abgelaufene Quartal bekannt.

Im Schnitt gehen 4 Analysten von einem Gewinn von 0,244 SEK je Aktie aus. Im Vorjahresviertel waren 0,060 SEK je Aktie erzielt worden.

Im abgelaufenen Quartal soll ITAB Shop Concept Registered nach den Prognosen von 4 Analysten im Schnitt 3,13 Milliarden SEK umgesetzt haben. Das entspricht einem Abschlag von 3,56 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 3,24 Milliarden SEK umgesetzt worden.

Für das Fiskaljahr rechnen 4 Analysten nun im Schnitt mit einem Gewinn je Aktie von 1,47 SEK im Vergleich zu 0,510 SEK im Vorjahr. Den Umsatz sehen 4 Analysten durchschnittlich bei 12,77 Milliarden SEK, gegenüber 12,78 Milliarden SEK im vorigen Jahr.

Redaktion finanzen.at