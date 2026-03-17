Itafos Aktie
WKN DE: A3CUTN / ISIN: US4652701065
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17.03.2026 07:01:06
Ausblick: Itafos informiert über die jüngsten Quartalsergebnisse
Itafos stellt am 18.03.2026 die jüngste Quartalsbilanz zum am 31.12.2025 abgelaufenen Quartal vor.
Die Prognosen von 2 Analysten für das im vergangenen Jahresviertel erwirtschaftete EPS belaufen sich auf durchschnittlich 0,120 USD je Aktie gegenüber 0,210 CAD je Aktie im Vorjahresquartal.
Die durchschnittliche Umsatzprognose von 2 Analysten für das vergangene Quartal liegt bei 142,2 Millionen USD, während im Vorjahresquartal ein Umsatz von 193,2 Millionen CAD erzielt wurde.
Die Prognosen von 2 Analysten für das abgelaufene Fiskaljahr belaufen sich auf einen durchschnittlichen Gewinn je Aktie von 0,615 USD, gegenüber 0,630 CAD je Aktie im entsprechenden Zeitraum zuvor. Beim Jahresumsatz erwarten 2 Analysten durchschnittlich 557,6 Millionen USD im Vergleich zu 673,0 Millionen CAD im entsprechend vorherigen Fiskaljahr.
Redaktion finanzen.at
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