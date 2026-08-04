Ausblick: Itafos präsentiert das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel

Itafos gibt am 05.08.2026 die Zahlen für das am 30.06.2026 abgelaufene Quartal bekannt.

2 Analysten schätzen im Schnitt, dass Itafos im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 0,010 USD je Aktie erwirtschaftet hat. Im Vorjahresviertel waren es noch 0,180 CAD je Aktie gewesen.

Die durchschnittliche Umsatzprognose von 2 Analysten für das vergangene Quartal liegt bei 153,7 Millionen USD, während im Vorjahresquartal ein Umsatz von 175,6 Millionen CAD erzielt wurde.

Beim Ausblick auf das Fiskaljahr gehen 2 Analysten im Schnitt von einem Gewinn je Aktie von 0,170 USD aus. Im Vorjahr waren 0,840 CAD je Aktie erlöst worden. Auf der Umsatzseite erwarten 2 Analysten im Durchschnitt 672,6 Millionen USD, nachdem im Vorjahr 779,7 Millionen CAD in den Büchern gestanden hatten.

Redaktion finanzen.at