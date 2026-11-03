Itafos Aktie
WKN DE: A3CUTN / ISIN: US4652701065
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03.11.2026 07:01:06
Ausblick: Itafos zieht Bilanz zum jüngsten Jahresviertel
Itafos wird am 04.11.2026 das Zahlenwerk zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel vorstellen.
2 Analysten erwarten beim EPS im Schnitt einen Gewinn von 0,010 USD je Aktie. Ein Jahr zuvor waren 0,260 CAD je Aktie erzielt worden.
Basierend auf den Einschätzungen von 2 Analysten wird erwartet, dass der Umsatz im jüngsten Quartal 175,3 Millionen USD erreicht hat, verglichen mit einem Umsatz von 210,5 Millionen CAD im Vorjahresquartal.
2 Analysten geben für das laufende Fiskaljahr Schätzungen von durchschnittlich -0,005 USD je Aktie aus, das wäre mit Blick auf das Vorjahr ein Verlust. Damals waren 0,840 CAD je Aktie erwirtschaftet worden. Beim Umsatz gehen 2 Analysten im Schnitt für das aktuelle Fiskaljahr von insgesamt 632,2 Millionen USD, gegenüber 779,7 Millionen CAD im Vorjahreszeitraum, aus.
Redaktion Finanzen.net
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