Ausblick: Itafos zieht Bilanz zum jüngsten Jahresviertel

Itafos wird am 04.11.2026 das Zahlenwerk zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel vorstellen.

2 Analysten erwarten beim EPS im Schnitt einen Gewinn von 0,010 USD je Aktie. Ein Jahr zuvor waren 0,260 CAD je Aktie erzielt worden.

Basierend auf den Einschätzungen von 2 Analysten wird erwartet, dass der Umsatz im jüngsten Quartal 175,3 Millionen USD erreicht hat, verglichen mit einem Umsatz von 210,5 Millionen CAD im Vorjahresquartal.

2 Analysten geben für das laufende Fiskaljahr Schätzungen von durchschnittlich -0,005 USD je Aktie aus, das wäre mit Blick auf das Vorjahr ein Verlust. Damals waren 0,840 CAD je Aktie erwirtschaftet worden. Beim Umsatz gehen 2 Analysten im Schnitt für das aktuelle Fiskaljahr von insgesamt 632,2 Millionen USD, gegenüber 779,7 Millionen CAD im Vorjahreszeitraum, aus.

Redaktion Finanzen.net