Ausblick: Itau Unibanco gewährt Anlegern Blick in die Bücher

Itau Unibanco wird am 03.11.2026 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.09.2026 – vorstellen.

Die Schätzungen von 5 Analysten gehen durchschnittlich von einem EPS von 0,225 USD je Aktie aus. Im Vorjahresviertel hatte Itau Unibanco 0,190 USD je Aktie eingenommen.

Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum soll Itau Unibanco in dem im September abgelaufenen Quartal einen Umsatzeinbruch von 50,59 Prozent verbucht haben. Den Umsatz sehen 3 Analysten durchschnittlich bei 9,57 Milliarden USD im Vergleich zu 19,36 Milliarden USD im Vorjahresquartal.

Beim Ausblick auf das Fiskaljahr gehen 10 Analysten im Schnitt von einem Gewinn je Aktie von 0,897 USD aus. Im Vorjahr waren 0,720 USD je Aktie erlöst worden. Auf der Umsatzseite erwarten 8 Analysten im Durchschnitt 38,19 Milliarden USD, nachdem im Vorjahr 77,28 Milliarden USD in den Büchern gestanden hatten.

Redaktion Finanzen.net