Ausblick: Itau Unibanco präsentiert Quartalsergebnisse

Itau Unibanco stellt am 04.08.2026 die jüngste Quartalsbilanz zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal vor.

In Sachen EPS gehen 6 Analysten von einem durchschnittlichen Gewinn von 0,221 USD je Aktie aus. Im vergangenen Jahr hatte Itau Unibanco noch 0,180 USD je Aktie eingenommen.

Im abgelaufenen Quartal soll Itau Unibanco nach den Prognosen von 3 Analysten im Schnitt 9,29 Milliarden USD umgesetzt haben. Das entspricht einem Abschlag von 56,80 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 21,51 Milliarden USD umgesetzt worden.

10 Analysten geben für das laufende Fiskaljahr Schätzungen von durchschnittlich 0,913 USD je Aktie aus, das wäre mit Blick auf das Vorjahr ein Gewinn. Damals waren 0,720 USD je Aktie erwirtschaftet worden. Beim Umsatz gehen 8 Analysten im Schnitt für das aktuelle Fiskaljahr von insgesamt 38,60 Milliarden USD, gegenüber 77,28 Milliarden USD im Vorjahreszeitraum, aus.

Redaktion finanzen.at