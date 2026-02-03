Itau Unibanco Aktie

Itau Unibanco für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A0RGKJ / ISIN: US4655621062

03.02.2026 07:01:06

Ausblick: Itau Unibanco stellt das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor

Itau Unibanco wird am 04.02.2026 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorstellen.

6 Analysten schätzen, dass Itau Unibanco für das jüngste Quartal im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 0,209 USD vermelden wird. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von 0,160 USD je Aktie erwirtschaftet.

Auf der Umsatzseite soll Itau Unibanco 3 Analysten zufolge im vergangenen Quartal im Schnitt 8,94 Milliarden USD verbucht haben. Das würde einer Umsatzabschwächung von 38,85 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis entsprechen. Damals hatte Itau Unibanco 14,62 Milliarden USD umsetzen können.

Mit Blick auf das abgelaufene Fiskaljahr gehen 9 Analysten im Schnitt von einem Gewinn je Aktie von 0,797 USD aus, während im Fiskalvorjahr 0,670 USD vermeldet worden waren. Beim Umsatz gehen 7 Analysten im Schnitt davon aus, dass im jüngst beendeten Fiskaljahr insgesamt 34,43 Milliarden USD in den Büchern stehen werden, gegenüber vorherig generierten 62,93 Milliarden USD.

Redaktion finanzen.at

