Itau Unibanco Aktie

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WKN DE: A0RGKJ / ISIN: US4655621062

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04.05.2026 07:01:06

Ausblick: Itau Unibanco stellt Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor

Itau Unibanco öffnet am 05.05.2026 die Bücher zum am 31.03.2026 abgelaufenen Quartal.

Die Schätzungen von 6 Analysten belaufen sich im Durchschnitt auf 0,219 USD je Aktie. Im Vorjahresquartal hatte Itau Unibanco ein EPS von 0,170 USD je Aktie vermeldet.

3 Analysten erwarten auf der Umsatzseite durchschnittlich eine Verringerung um 49,04 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz von 18,46 Milliarden USD. Dementsprechend gehen die Experten bei Itau Unibanco für das abgelaufene Quartal von einem Umsatz von 9,41 Milliarden USD aus.

9 Analysten geben für das laufende Fiskaljahr Schätzungen von durchschnittlich 0,910 USD je Aktie aus, das wäre mit Blick auf das Vorjahr ein Gewinn. Damals waren 0,720 USD je Aktie erwirtschaftet worden. Beim Umsatz gehen 7 Analysten im Schnitt für das aktuelle Fiskaljahr von insgesamt 38,30 Milliarden USD, gegenüber 77,28 Milliarden USD im Vorjahreszeitraum, aus.

Redaktion finanzen.at

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