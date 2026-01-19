ITC Hotels Aktie

ITC Hotels für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A40Z8R / ISIN: INE379A01028

19.01.2026 07:01:06

Ausblick: ITC Hotels verkündet Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel

ITC Hotels wird am 20.01.2026 die Bücher zum am 31.12.2025 abgelaufenen Jahresviertel öffnen.

Die Schätzungen von 2 Analysten belaufen sich im Durchschnitt auf 1,35 INR je Aktie. Im Vorjahresquartal hatte ITC Hotels ein EPS von 0,010 INR je Aktie vermeldet.

Laut einer Schätzung von 5 Analysten wird der Umsatz für das abgeschlossene Quartal voraussichtlich 10,77 Milliarden INR betragen, verglichen mit 0,0 Millionen INR im gleichen Zeitraum des Vorjahres.

Beim Ausblick auf das Fiskaljahr belaufen sich die Schätzungen von 9 Analysten im Schnitt auf einen Gewinn je Aktie von 4,63 INR, gegenüber 3,05 INR je Aktie im Vorjahr. Auf der Umsatzseite prognostizieren 9 Analysten im Durchschnitt 42,03 Milliarden INR, nachdem im Vorjahr 35,60 Milliarden INR generiert worden waren.

Redaktion finanzen.at

