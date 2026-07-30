Ausblick: ITC präsentiert das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel

ITC wird sich am 31.07.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.06.2026 beendeten Quartals äußern.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich laut 7 Analysten für das vergangene Quartal auf durchschnittlich 3,32 INR je Aktie belaufen. Im Vorjahresviertel hatte ITC 4,19 INR je Aktie erwirtschaftet.

Die Schätzungen von 14 Analysten gehen im Schnitt bezüglich des Umsatzes für das abgelaufene Quartal von 174,61 Milliarden INR aus – das entspräche einem Minus von 18,77 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 214,95 Milliarden INR in den Büchern standen.

23 Analysten geben in Bezug auf das laufende Fiskaljahr Schätzungen von einem durchschnittlichen Gewinn von 15,11 INR je Aktie aus. Im Vorjahr waren 16,52 INR je Aktie erwirtschaftet worden. Beim Umsatz gehen 20 Analysten für das aktuelle Fiskaljahr im Schnitt von 731,45 Milliarden INR, gegenüber 786,24 Milliarden INR im Vorjahreszeitraum, aus.

Redaktion finanzen.at