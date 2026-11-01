ITC Aktie
WKN: A0HF08 / ISIN: INE154A01025
|
01.11.2026 07:01:06
Ausblick: ITC stellt Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor
ITC wird sich am 02.11.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.09.2026 beendeten Quartals äußern.
Im Schnitt gehen 9 Analysten von einem Gewinn von 3,32 INR je Aktie aus. Im Vorjahresviertel waren 4,09 INR je Aktie erzielt worden.
16 Analysten gehen im Schnitt beim Umsatz von 175,14 Milliarden INR – das würde einem Abschlag von 10,19 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum entsprechen. Damals waren 195,02 Milliarden INR erwirtschaftet worden.
Auf das gesamte laufende Fiskaljahr blickend, rechnen 29 Analysten im Schnitt mit einem Gewinn von 14,09 INR je Aktie. Im Vorjahr war hier ein Gewinn von 16,52 INR je Aktie vermeldet worden. Den Umsatz taxieren 24 Analysten durchschnittlich auf 715,04 Milliarden INR, gegenüber 786,24 Milliarden INR im Vorjahr.
Redaktion Finanzen.net
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu ITC Ltd.
|
07:01
|Ausblick: ITC stellt Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor (finanzen.net)
|
18.10.26
|Erste Schätzungen: ITC vermeldet Zahlen zum jüngsten Quartal (finanzen.net)
|
30.07.26
|Ausblick: ITC präsentiert das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel (finanzen.net)
|
20.05.26
|Ausblick: ITC zieht Bilanz zum abgelaufenen Quartal (finanzen.net)
Analysen zu ITC Ltd.
Aktien in diesem Artikel
|ITC Ltd.
|265,60
|0,74%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerKI-Sorgen bremsen: ATX geht tiefer ins Wochenende -- DAX letztlich im Minus -- Wall Street mit Verlusten -- Asiens Börsen zum Handelsende mehrheitlich schwächer - Nikkei & KOSPI tiefrot
Vor dem Wochenende gaben der heimische sowie der deutsche Aktienmarkt nach. Die Wall Street gab klar nach. An den Börsen in Fernost waren überwiegend rote Vorzeichen zu sehen.