Ausblick: ITC stellt Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor

ITC wird sich am 02.11.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.09.2026 beendeten Quartals äußern.

Im Schnitt gehen 9 Analysten von einem Gewinn von 3,32 INR je Aktie aus. Im Vorjahresviertel waren 4,09 INR je Aktie erzielt worden.

16 Analysten gehen im Schnitt beim Umsatz von 175,14 Milliarden INR – das würde einem Abschlag von 10,19 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum entsprechen. Damals waren 195,02 Milliarden INR erwirtschaftet worden.

Auf das gesamte laufende Fiskaljahr blickend, rechnen 29 Analysten im Schnitt mit einem Gewinn von 14,09 INR je Aktie. Im Vorjahr war hier ein Gewinn von 16,52 INR je Aktie vermeldet worden. Den Umsatz taxieren 24 Analysten durchschnittlich auf 715,04 Milliarden INR, gegenüber 786,24 Milliarden INR im Vorjahr.

Redaktion Finanzen.net