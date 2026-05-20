Ausblick: ITC zieht Bilanz zum abgelaufenen Quartal

ITC lässt sich am 21.05.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wird ITC die Bilanz zum am 31.03.2026 beendeten Jahresviertel offenlegen.

Die Prognosen von 7 Analysten für das im vergangenen Jahresviertel erwirtschaftete EPS belaufen sich auf durchschnittlich 4,04 INR je Aktie gegenüber 15,77 INR je Aktie im Vorjahresquartal.

Gegenüber dem Vorjahreszeitraum soll ITC in dem im März abgelaufenen Quartal Umsatzeinbußen von 5,02 Prozent erzielt haben. Den Umsatz sehen 9 Analysten durchschnittlich bei 178,22 Milliarden INR. Im Vorjahresviertel waren noch 187,65 Milliarden INR in den Büchern gestanden.

Für das beendete Fiskaljahr erwarten 33 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 16,35 INR, wohingegen im entsprechenden fiskalischen Vorjahr noch 27,79 INR vermeldet worden waren. Auf der Umsatzseite schätzen 21 Analysten im Schnitt, dass im abgelaufenen Fiskaljahr insgesamt 737,09 Milliarden INR erwirtschaftet werden sollen, während es ein Fiskaljahr zuvor noch 750,17 Milliarden INR waren.

Redaktion finanzen.at