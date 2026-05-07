Itera ASA Aktie
WKN: 918708 / ISIN: NO0010001118
|
07.05.2026 07:01:06
Ausblick: Itera ASA stellt das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor
Itera ASA öffnet am 08.05.2026 die Bücher zum am 31.03.2026 abgelaufenen Quartal.
Im Durchschnitt erwartet 1 Analyst einen Quartalsgewinn je Aktie von 0,170 NOK. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen noch einen Gewinn von 0,180 NOK je Aktie vermeldet.
Das vergangene Quartal soll Itera ASA mit einem Umsatz von insgesamt 215,9 Millionen NOK abgeschlossen haben – das erwartet 1 Analyst. Demnach hätte das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 231,6 Millionen NOK erwirtschaftet worden waren, um 6,79 Prozent verringert.
Für das Fiskaljahr erwartet 1 Analyst einen Gewinn je Aktie von 0,500 NOK im Vergleich zu 0,280 NOK im Vorjahreszeitraum. Den Umsatz taxiert 1 Analyst bei 844,0 Millionen NOK, gegenüber 844,3 Millionen NOK ein Jahr zuvor.
Redaktion finanzen.at
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Itera ASA
|
07.05.26
|Ausblick: Itera ASA stellt das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor (finanzen.net)
|
23.04.26
|Erste Schätzungen: Itera ASA stellt Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor (finanzen.net)
|
12.02.26
|Ausblick: Itera ASA zieht Bilanz zum jüngsten Jahresviertel (finanzen.net)
|
29.01.26
|Erste Schätzungen: Itera ASA legt Zahlen zum jüngsten Quartal vor (finanzen.net)
Analysen zu Itera ASA
Aktien in diesem Artikel
|Itera ASA
|0,69
|4,88%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerATX und DAX letztlich in Rot -- Wall Streetschließt im Minus -- Asiens Börsen schließlich im Plus - Starke Gewinne in Tokio
Der heimische sowie der deutsche Aktienmarkt zeigten sich am Donnerstag mit Verlusten. Die US-Börsen präsentierten sich mit schwächerer Tendenzen. Die Börsen in Fernost verzeichneten am Donnerstag Gewinne.