Ausblick: Itera ASA stellt das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor

Itera ASA öffnet am 08.05.2026 die Bücher zum am 31.03.2026 abgelaufenen Quartal.

Im Durchschnitt erwartet 1 Analyst einen Quartalsgewinn je Aktie von 0,170 NOK. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen noch einen Gewinn von 0,180 NOK je Aktie vermeldet.

Das vergangene Quartal soll Itera ASA mit einem Umsatz von insgesamt 215,9 Millionen NOK abgeschlossen haben – das erwartet 1 Analyst. Demnach hätte das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 231,6 Millionen NOK erwirtschaftet worden waren, um 6,79 Prozent verringert.

Für das Fiskaljahr erwartet 1 Analyst einen Gewinn je Aktie von 0,500 NOK im Vergleich zu 0,280 NOK im Vorjahreszeitraum. Den Umsatz taxiert 1 Analyst bei 844,0 Millionen NOK, gegenüber 844,3 Millionen NOK ein Jahr zuvor.

Redaktion finanzen.at