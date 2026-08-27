Ausblick: Itera ASA stellt das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor

Itera ASA veröffentlicht am 28.08.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel.

Die Schätzung von 1 Analyst geht beim Ergebnis je Aktie von 0,080 NOK aus. Damit hätte sich das EPS im Verhältnis zum Vorjahresergebnis um 300 Prozent erhöht. Damals waren 0,020 NOK je Aktie in den Büchern gestanden.

1 Analyst erwartet beim Umsatz eine Steigerung von 4,95 Prozent gegenüber dem im Vorjahresquartal erwirtschafteten Umsatz von 203,0 Millionen NOK. Demnach geht der Experte für das abgelaufene Quartal von einem Umsatz von 213,0 Millionen NOK aus.

Insgesamt erwartet 1 Analyst für das aktuell laufende Fiskaljahr einen Gewinn von 0,500 NOK je Aktie, gegenüber 0,280 NOK je Aktie im Vorjahr. Den Jahresumsatz setzt 1 Analyst auf 843,0 Millionen NOK fest. Im Vorjahr waren noch 844,3 Millionen NOK in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at