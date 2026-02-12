Ausblick: Itera ASA zieht Bilanz zum jüngsten Jahresviertel

Itera ASA veröffentlicht am 13.02.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 31.12.2025 abgelaufenen Jahresviertel.

Die Schätzungen von 2 Analysten belaufen sich beim EPS auf durchschnittlich 0,145 NOK je Aktie. Im Vorjahresquartal hatten noch 0,070 NOK je Aktie in den Büchern gestanden.

Auf der Umsatzseite soll Itera ASA 2 Analysten zufolge im vergangenen Quartal im Schnitt 218,5 Millionen NOK verbucht haben. Das würde einer Umsatzsteigerung von 2,97 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis entsprechen. Damals hatte Itera ASA 212,2 Millionen NOK umsetzen können.

2 Analysten geben für das beendete Fiskaljahr Schätzungen von durchschnittlich 0,392 NOK je Aktie aus, das wäre mit Blick auf das entsprechende Fiskaljahr davor ein Verlust. Damals waren 0,430 NOK je Aktie erwirtschaftet worden. Beim Umsatz gehen 2 Analysten im Schnitt für das jüngst abgelaufene Fiskaljahr von insgesamt 851,6 Millionen NOK, gegenüber 848,8 Millionen NOK im entsprechenden Zeitraum zuvor, aus.

Redaktion finanzen.at