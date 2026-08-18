Ausblick: Ithaca Energy legt Zahlen zum jüngsten Quartal vor

Ithaca Energy wird am 19.08.2026 Zahlen zum jüngsten Quartal vorlegen, das am 30.06.2026 abgelaufen ist.

Die Schätzungen von 2 Analysten belaufen sich beim EPS auf durchschnittlich 0,077 USD je Aktie. Im Vorjahresquartal hatten noch 0,020 GBP je Aktie in den Büchern gestanden.

Die Umsatzschätzungen von 2 Analysten für das letzte Quartal bewegen sich bei 885,4 Millionen USD, was einem Umsatz von 559,1 Millionen GBP im Vorjahresviertel gegenübersteht.

Für das Fiskaljahr erwarten 6 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 0,281 USD im Vergleich zu -0,040 GBP im Vorjahreszeitraum. Den Umsatz taxieren 5 Analysten durchschnittlich bei 3,46 Milliarden USD, gegenüber 2,20 Milliarden GBP ein Jahr zuvor.

Redaktion finanzen.at