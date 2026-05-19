Ithaca Energy Aktie
WKN DE: A3D066 / ISIN: GB00BPJHV584
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19.05.2026 07:01:06
Ausblick: Ithaca Energy zieht Bilanz zum jüngsten Jahresviertel
Ithaca Energy veröffentlicht am 20.05.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 31.03.2026 abgelaufenen Jahresviertel.
Die Schätzung von 1 Analyst beläuft sich auf 0,050 USD je Aktie. Im Vorjahresquartal hatte Ithaca Energy ein EPS von -0,120 GBP je Aktie vermeldet.
Die durchschnittliche Umsatzprognose von 1 Analyst für das vergangene Quartal liegt bei 910,5 Millionen USD, während im Vorjahresquartal ein Umsatz von 561,9 Millionen GBP erzielt wurde.
In Bezug auf das laufende Fiskaljahr haben 5 Analysten ihre Schätzungen abgegeben. Durchschnittlich erwarten die Experten einen Gewinn von 0,297 USD je Aktie. Ein Jahr zuvor waren hier -0,040 GBP je Aktie vermeldet worden. Beim Umsatz gehen 5 Analysten im Schnitt von insgesamt 3,42 Milliarden USD aus im Gegensatz zu 2,20 Milliarden GBP Jahresumsatz im Vorjahr.
Redaktion finanzen.at
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