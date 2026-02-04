Ausblick: ITOHAM YONEKYU stellt das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor

ITOHAM YONEKYU stellt am 05.02.2026 bei der vierteljährlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum jüngsten Quartal vor.

1 Analyst geht in ihren Schätzung von einem EPS von 146,13 JPY aus. Im letzten Jahr hatte ITOHAM YONEKYU einen Gewinn von 105,77 JPY je Aktie eingefahren.

Auf der Umsatzseite prognostiziert 1 Analyst ein Plus von 5,08 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal. Der Analyst erwartet einen Umsatz von 281,16 Milliarden JPY. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 267,57 Milliarden JPY umgesetzt.

Insgesamt erwarten 3 Analysten für das aktuell laufende Fiskaljahr einen durchschnittlichen Gewinn von 325,69 JPY je Aktie, gegenüber 230,88 JPY je Aktie im Vorjahr. Den Jahresumsatz setzen 3 Analysten durchschnittlich auf 1.052,53 Milliarden JPY fest. Im Vorjahr waren noch 988,77 Milliarden JPY in den Büchern gestanden.

