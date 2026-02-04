ITOHAM YONEKYU HOLDINGS Aktie
WKN DE: A2AGEU / ISIN: JP3144500000
|
04.02.2026 07:01:06
Ausblick: ITOHAM YONEKYU stellt das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor
ITOHAM YONEKYU stellt am 05.02.2026 bei der vierteljährlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum jüngsten Quartal vor.
1 Analyst geht in ihren Schätzung von einem EPS von 146,13 JPY aus. Im letzten Jahr hatte ITOHAM YONEKYU einen Gewinn von 105,77 JPY je Aktie eingefahren.
Auf der Umsatzseite prognostiziert 1 Analyst ein Plus von 5,08 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal. Der Analyst erwartet einen Umsatz von 281,16 Milliarden JPY. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 267,57 Milliarden JPY umgesetzt.
Insgesamt erwarten 3 Analysten für das aktuell laufende Fiskaljahr einen durchschnittlichen Gewinn von 325,69 JPY je Aktie, gegenüber 230,88 JPY je Aktie im Vorjahr. Den Jahresumsatz setzen 3 Analysten durchschnittlich auf 1.052,53 Milliarden JPY fest. Im Vorjahr waren noch 988,77 Milliarden JPY in den Büchern gestanden.
Redaktion finanzen.at
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu ITOHAM YONEKYU HOLDINGS INC.
|
04.02.26
|Ausblick: ITOHAM YONEKYU stellt das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor (finanzen.net)
|
21.01.26
|Erste Schätzungen: ITOHAM YONEKYU verkündet Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel (finanzen.net)
|
03.11.25
|Ausblick: ITOHAM YONEKYU veröffentlicht Zahlen zum vergangenen Quartal (finanzen.net)
|
20.10.25
|Erste Schätzungen: ITOHAM YONEKYU stellt Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor (finanzen.net)
Analysen zu ITOHAM YONEKYU HOLDINGS INC.
Aktien in diesem Artikel
|ITOHAM YONEKYU HOLDINGS INC.
|6 060,00
|0,50%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerUS-Börsen tiefer -- EZB-Zinsentscheid im Blick: ATX und DAX schließen schwächer -- Asiens Börsen mehrheitlich in Rot
Sowohl der heimische als auch der deutsche Aktienmarkt steckten am Donnerstag Verluste ein. Der Dow zeigt sich erneut mit Abgaben. Die Börsen in Fernost weisen am Donnerstag größtenteils rote Vorzeichen aus.