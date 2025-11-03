ITOHAM YONEKYU HOLDINGS Aktie
WKN DE: A2AGEU / ISIN: JP3144500000
|
03.11.2025 07:01:06
Ausblick: ITOHAM YONEKYU veröffentlicht Zahlen zum vergangenen Quartal
ITOHAM YONEKYU öffnet am 04.11.2025 die Bücher zum am 30.09.2025 abgelaufenen Quartal.
Die Prognose von 1 Analyst erwartet beim Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal 83,68 JPY. Dies würde einem Zuwachs von 43,53 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal entsprechen, in welchem ITOHAM YONEKYU 58,30 JPY je Aktie vermeldete.
Den Umsatz betreffend erwartet 1 Analyst einen Zuwachs von 5,86 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal. Hier liegt die Erwartung bei 270,09 Milliarden JPY gegenüber 255,14 Milliarden JPY im Vorjahrszeitraum.
Die Erwartungen von 3 Analysten für das laufende Fiskaljahr gehen von einem durchschnittlichen Gewinn von 330,55 JPY je Aktie aus. Ein Jahr zuvor waren 230,88 JPY je Aktie erlöst worden. Beim Umsatz rechnen 3 Analysten für das aktuelle Fiskaljahr im Schnitt mit insgesamt 1.070,53 Milliarden JPY, gegenüber 988,77 Milliarden JPY im Vorjahreszeitraum.
Redaktion finanzen.at
