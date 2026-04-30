Ausblick: ITOHAM YONEKYU zieht Bilanz zum abgelaufenen Quartal

ITOHAM YONEKYU wird am 01.05.2026 Zahlen zum jüngsten Quartal vorlegen, das am 31.03.2026 abgelaufen ist.

1 Analyst erwartet beim EPS einen Gewinn von 9,41 JPY je Aktie. Ein Jahr zuvor waren 14,68 JPY je Aktie erzielt worden.

Auf der Umsatzseite prognostiziert 1 Analyst ein Minus von 6,65 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal. Der Analyst erwartet einen Umsatz von 214,97 Milliarden JPY. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 230,29 Milliarden JPY umgesetzt.

Einen Ausblick auf das zuletzt abgelaufene Fiskaljahr geben 3 Analysten ab. Sie prognostizieren durchschnittlich einen Gewinn von 331,14 JPY je Aktie, gegenüber 230,88 JPY je Aktie im Fiskalvorjahr. Den Jahresumsatz sahen 3 Analysten durchschnittlich bei 1.052,97 Milliarden JPY. Im Fiskaljahr zuvor waren 988,77 Milliarden JPY erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at