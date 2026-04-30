ITOHAM YONEKYU HOLDINGS Aktie
WKN DE: A2AGEU / ISIN: JP3144500000
|
30.04.2026 07:01:06
Ausblick: ITOHAM YONEKYU zieht Bilanz zum abgelaufenen Quartal
ITOHAM YONEKYU wird am 01.05.2026 Zahlen zum jüngsten Quartal vorlegen, das am 31.03.2026 abgelaufen ist.
1 Analyst erwartet beim EPS einen Gewinn von 9,41 JPY je Aktie. Ein Jahr zuvor waren 14,68 JPY je Aktie erzielt worden.
Auf der Umsatzseite prognostiziert 1 Analyst ein Minus von 6,65 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal. Der Analyst erwartet einen Umsatz von 214,97 Milliarden JPY. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 230,29 Milliarden JPY umgesetzt.
Einen Ausblick auf das zuletzt abgelaufene Fiskaljahr geben 3 Analysten ab. Sie prognostizieren durchschnittlich einen Gewinn von 331,14 JPY je Aktie, gegenüber 230,88 JPY je Aktie im Fiskalvorjahr. Den Jahresumsatz sahen 3 Analysten durchschnittlich bei 1.052,97 Milliarden JPY. Im Fiskaljahr zuvor waren 988,77 Milliarden JPY erwirtschaftet worden.
Redaktion finanzen.at
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu ITOHAM YONEKYU HOLDINGS INC.
|
30.04.26
|Ausblick: ITOHAM YONEKYU zieht Bilanz zum abgelaufenen Quartal (finanzen.net)
|
16.04.26
|Erste Schätzungen: ITOHAM YONEKYU verkündet Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel (finanzen.net)
|
04.02.26
|Ausblick: ITOHAM YONEKYU stellt das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor (finanzen.net)
|
21.01.26
|Erste Schätzungen: ITOHAM YONEKYU verkündet Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel (finanzen.net)
|
03.11.25
|Ausblick: ITOHAM YONEKYU veröffentlicht Zahlen zum vergangenen Quartal (finanzen.net)