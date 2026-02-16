Itron Aktie

Itron für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 888379 / ISIN: US4657411066

16.02.2026 07:01:10

Ausblick: Itron legt die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor

Itron wird am 17.02.2026 die Bilanz zum am 31.12.2025 abgelaufenen Quartal präsentieren.

Die Schätzungen von 9 Analysten gehen durchschnittlich von einem EPS von 2,19 USD je Aktie aus. Im Vorjahresviertel hatte Itron 1,26 USD je Aktie eingenommen.

Auf der Umsatzseite erwarten 10 Analysten ein Minus von 8,38 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Durchschnittlich prognostizieren die Experten einen Umsatz von 561,5 Millionen USD. Im Vorjahreszeitraum waren noch 612,9 Millionen USD in den Büchern gestanden.

In Bezug auf das abgelaufene Fiskaljahr haben 10 Analysten ihre Schätzungen abgegeben. Durchschnittlich erwarten die Experten einen Gewinn von 6,86 USD je Aktie. Ein Fiskaljahr zuvor waren hier 5,18 USD je Aktie vermeldet worden. Beim Umsatz gehen 10 Analysten im Schnitt von insgesamt 2,36 Milliarden USD aus, im Gegensatz zu 2,44 Milliarden USD im entsprechend vorigen Fiskaljahr.

Redaktion finanzen.at

Nachrichten zu Itron Inc.

Analysen zu Itron Inc.

Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Aktien in diesem Artikel

Itron Inc. 74,50 0,00% Itron Inc.

